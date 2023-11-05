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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الفرعون ضد البلدوزر.. محمد صلاح يطارد هالاند على أكثر من لقب

صلاح و هالاند
صلاح و هالاند

يستعد نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لتحقيق لقب جديد خلال الفترة المقبلة، وجميع تلك الألقاب ينافسه فيها المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتى.

هالاند وصلاح 

محمد صلاح يطارد هالاند

وتصدر المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتى، جدول ترتيب هدافي الدوريالإنجليزي الممتاز، قبل انطلاق منافسات الجولة الحادية عشرة من البريميرليج بالموسم الجارى2023-2024.

رصيد هالاند بالدوري الإنجليزي

ويأتي هالاند في صدارة هدافى الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفًا سجلها خلال مشاركته فى 10 مباريات مع مانشستر سيتى حتى الآن، آخرها فى شباك مانشستر يونايتد، فى ديربى مانشسترالذي أقيم على ملعب "أولد ترافورد"، في قمة مواجهات الجولة العاشرة.

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رصيد محمد صلاح بالدوري الإنجليزي

ويأتى النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول فى المركز الثانى فى ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 8 أهداف، حيث سجل مؤخرا هدفا فى فوز الريدز على نوتينجهام فورست، بنتيجة 3-0، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب آنفيلد ضمن مباريات الجولة العاشرة

ويتساوى محمد صلاح فى وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مع الكورى سون هيونج مين، مهاجم توتنهام، الذى يأتى ثالثا برصيد 8 أهداف.

ويحتل كالوم ويلسون، نجم نيوكاسل يونايتد، المركز الثالث خلف محمد صلاح وسون، حيثي ملك فى رصيده 7 أهداف حتى الآن.

صلاح 

محمد صلاح مُرشح لجائزة لاعب العام

أعلن ليفربول، ترشيح نجمه محمد صلاح للمنافسة على جائزة لاعب العام في إنجلترا والمقدمة من رابطة مشجعي كرة القدم.

وكتب ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" أن محمد صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعام 2023 والمقدمة من جانب رابطة مشجعي كرة القدم.

وينافس النجم محمد صلاح كل من إيرلينج هالاند ورودري ثنائي مانشستر سيتي، بوكايو ساكا نجم أرسنال، كيران تريبيير لاعب نيوكاسل يونايتد، وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا.

وبدأت عملية التصويت أمام الجماهير والتي ستستمر حتى 20 نوفمبر.

ويتم الإعلان عن الفائزين مساء يوم 4 ديسمبر في حفل توزيع الجوائز في لندن.

وحصل صلاح على جائزة أفضل لاعب بتصويت الجماهير في إنجلترا (مرتين) في موسمي2017-2018، و2020-2021.

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