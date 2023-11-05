تهجير الشعب الفلسطيني.. تامر أمين: إسرائيل تريد تحويل سيناء جبهة للصراع

قال الإعلامي تامر أمين، إن الهدف الأساسي لإسرائيل هو سيناء وليس تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء، والدليل على هذه حرب 73، لذلك يريدون تحويل سيناء كـ جبهة للصراع، لافتاً أن عندما تتحول سيناء لهذه المؤامرة ستبدأ الاشتباكات والقصف بين مصر وإسرائيل طول الوقت.



وأضاف «تامر أمين» من خلال تقديمة لبرنامج “آخر النهار” على قناة "النهار" أن كل رئيس مصري مخلص هو الوقوف بكل وطنية وحب من أجل حماية بلده، لافتاً:"أن الرئيس السيسي عمل إللي مفيش رئيس سابق عمله ، وهو بدأ في تعمير سيناء".



أشار تامر أمين إلى أن كلمة الرئيس السيسي قال لن تكون سيناء جزء من الحل أبداً أبداً، موضحاً أن دور السيسي في التعمير وبناء الدولة وشراء الأسلحة والدبابات أهم واسمى بكثير من زيادة السلع التموينية وتخفيض الأسعار.