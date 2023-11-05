أستاذ الأثار: معبد كلابشة من أعرق المعابد في مصر القديمة |فيديو

أكد الدكتور خالد عبد المنعم أستاذ الأثار وعميد كلية الاثار جامعة الأقصر، أن معبد كلابشة من المعابد العريقة في مصر القديمة، لافتاً إلى أن يرجع تاريخ بنائه إل الملك أمنحتب الثاني ، أحد الملوك العظماء في الأسرة الثامنة عشر في عصر الدولة الحديثة.

معبد كلابشة كان مهدد بالغرق

وأضاف خالد عبد المنعم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح "المذاع عبر فضائية "DMC"، أن الإمبراطور أغسطس أعاد بناء معبد كلابشة في 14_30 قبل الميلاد، مؤكداً أن معبد كلابشة كان مهدد بالغرق.



وأشار أستاذ الأثار وعميد كلية الاثار جامعة الأقصر إلى، أن معبد كلابشة كان يغرق لمدة 9 أشهر في العام، و بعد إقامة السد العالي أصبح يغرق بالكامل، لذلك كان لابد نقله، مضيفاً أنه تم نقل معبد كلابشة إلى جنوب أسوان.