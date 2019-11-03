لكل اسم حكاية.. معبد كلابشة بنى في تلمس وخصص لعبادة الإله ماندوليس.. صور

آثار خالدة ومقومات فريدة تزخر بها محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء .



ويواصل "صدى البلد" استكمال سلسلة حلقات فيتشرات "لكل إسم حكاية" عقب تنفيذه فى ثوب وكيان جديد، حيث نلقى الضوء على أحد المعالم والمناطق الأثرية التاريخية المقام بعروس الجنوب والمشتى العالمى وهو معبد كلابشة والذى يقع جنوب مدينة أسوان .



وهو ينسب إلى قرية كلابشة الواقعة على بعد حوالى 57 كم جنوب خزان أسوان، والتى كانت تعرف فى النصوص المصرية القديمة بـ " تلمس " وأصبحت فى اليونانية " تالميس .



ويرجع تاريخ هذا المعبد التاريخى إلى أوائل العصر الروماني وقد بنى في فترة الإمبراطور أغسطس وكرس لعبادة الإله ماندوليس بالإضافة إلى أوزوريس وايزيس .



ويعد معبد كلابشة من أفضل المعابد الرومانية التي حفظتها لنا الأرض المصرية ، والمعبد قبل أن ينقل إلى موقعه الحالي، كان يقع على الضفة الغربية لنهر النيل على بعد 55 كم إلى الجنوب من أسوان، ومنذ بناء خزان أسوان والمعبد يغطي بالماء لمدة تسعة أشهر من العام.



وتعود آثار المنطقة إلى الأسرة 18 حيث عثر على نقوش تحمل اسم كل من تحتمس الثالث وامنحتب الثانى، أما المعبد الرئيسى الذى تعرف به المنطقة فقد شيد فى عهد أغسطس وكرس للإله النوبى ماندوليس ، وهناك بعض الشواهد الأثرية التى ترجع بأصول المعبد للأسرة 18 وللعصر البطلمى .



وتم البدء في بناء المعبد في عهد الإمبراطور أغسطس منذ عام (30 ق.م إلي 14 م ) ، حيث شارك فى بناء المعبد كل من الإمبراطور كاليجولا والإمبراطور تراجان , ويعد المعبد من أكمل معابد بلاد النوبة من حيث العناصر المعمارية، كما أنه لا يزال يحتفظ بالمرفأ الخاص به ، وتزخر جدرانه بنقوش مصرية قديمة وبأخرى مسيحية بعدما تحول إلى كنيسة.



والمعبد يشبه في تخطيطه تخطيط المعابد المصرية في عصر الدولة الحديثة ، فواجهة المعبد تتكون من صرح يتوسطه مدخل يؤدي إلى فناء أمامي ، والفناء يؤدى إلى صالة الأساطين ( الأعمدة ) وإلى الخلف من هذه الصالة نجد دهليزين يؤديان إلي قدس الأقداس ويحيط بالمعبد ممر يتضمن الجزء الجنوبى منه بئرا دائرية بها سلم يؤدي إلي قاعة .



أما الماميزي والذي كرس لعبادة المعبودة إيزيس فيقع إلي الجنوب الغربي من المعبد ، كما أن هناك مقصورة شيدت في عهد الملك بطلميوس التاسع وتقع إلي الشمال من المعبد .



ويتضمن المعبد مناظر لمعبودات النوبة المختلفة مثل ( ماندوليس المعبود الرئيسي للمعبد وإيزيس واوزوريس وآمون وشو وحورس وخنوم وبتاح ) كما يتضمن نقوشا ديموطيقية وقبطية ويونانية بالإضافة إلي مجموعة من المخربشات المسيحية، وكل هذه النقوش تشير إلي المعتقدات المختلفة التي تعاقبت علي هذا المعبد.



ولا يمكن لزائر معبد كلابشة أن يغادر قبل أن يشاهد نصين تاريخيين هامين نقشا باللغة اليونانية أولهما يؤرخ لعام 249 م ومنقوش علي واجهة صالة الأساطين ويتعلق بقرار الوالي الروماني بمنع تربية الخنازير في إطار حرم المعبد والثاني يسجل انتصار الملك النوبي سيلكو علي قبيلة البليميز في القرن السادس الميلادي.