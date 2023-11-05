عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطير للغاية.. بيونج يانج تحذر من التعاون العسكري بين واشنطن وسيول وطوكيو

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

حذرت بيونج يانج، اليوم الأحد، من التعاون العسكري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مشيرة إلى أنه وصل "مرحلة خطيرة للغاية" قد تدفع شبه الجزيرة الكورية إلى شفا حرب نووية.

وذكرت صحيفة "رودونج سينمون"، الصحيفة الرئيسية في كوريا الشمالية، أنه لا يمكن لأحد أن يضمن عدم تسبب الحملة العسكرية للدول الثلاث في "حرب نووية وحرب عالمية ثالثة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وتابعت الصحيفة: "لقد وضعنا أقوى استراتيجية للرد من خلال تسليح أنفسنا بالأسلحة النووية لحماية سيادتنا ورفاهية شعبنا ضد الحرب العدوانية التي تشنها الولايات المتحدة وأتباعها"، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ووصفت الصحيفة أنشطة كوريا الشمالية العسكرية بأنها "دفاع عن النفس" "لحماية نفسها بشكل كامل ضد دعاة الحرب لدى العدو" و"لحماية السلام والاستقرار في المنطقة".

الاسلحة النووية الاستقرار فى المنطقة الحرب العدوانية الولايات المتحدة واليابان بيونج يانج حرب عالمية شبه الجزيرة الكورية كوريا الشمالية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة كوريا الجنوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة سارة من البترول للمواطنين بشأن أسعار البنزين والسولار

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

أسعار تذاكر المترو والقطارات والنقل العام الآن بعد زيادة البنزين|مفاجأة سارة

بالتقسيط وبدون فوائد.. تيسيرات عاجلة من الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز

المعارضة الإسرائيلية ترد على تصريح «إلقاء قنبلة ذرية على غزة»

أقل جرام بـ1,466 جنيه.. أسعار الذهب اليوم وثمن غير متوقع لعيار 21

موضوعات متعلقة

أمريكا تهدد كوريا الشمالية: ستدفعون ثمن تزويد روسيا بالأسلحة

صفقة أسلحة.. أول تعليق من أمريكا على زيارة زعيم كوريا الشمالية لروسيا

لدعم روسيا بالسلاح ضد أوكرانيا.. من كشف عن زيارة كيم جونج أون لموسكو؟

البيت الأبيض يكشف سعي روسيا للحصول على أسلحة من كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية وابنته يتفقدان القوات البحرية..شاهد

كوريا الشمالية: واشنطن تقود الأزمة الأوكرانية إلى كارثة نووية

كوريا الشمالية: اجتماع حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مخطط أمريكي

يريدون تدميرها.. تعليق روسيا بشأن العقوبات الأمريكية على كوريا الشمالية

ترشيحاتنا

استشهاد 21 شخصا من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب ميناء غزة

انتقام السماء| إسر.ائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

كيف تصلي الاستخارة وما علامات تحقق نتائجها؟.. بشارة ودعاء يغفل عنه الكثير

بعد عريضة اتهام إسرائيل.. استقالة صحفية أمريكية شهيرة بسبب أحداث غزة

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل بتصريح جديد عن مصر وفلسطين.. تفاصيل

إعلام إسرائيلي: المسئولون يؤكدون مواصلة الحرب رغم الضغوط الدولية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفات ساخنة في الزمالك.. تمرد الثلاثي يقلب الموازين وتفاصيل الأيام الأخيرة لـ أوسوريو

يسبب أنيميا.. تحذير من سوس بالسمك المشوي الجاهز

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأبيض بدلا من الأسود؟

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

فيديو

رجال بأجساد الصغار.. مقطع فيديو مؤثر لطفل فلسطيني يروي ما حدث لمنزله

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة

انتهاكات للقانون الدولي.. سامح شكري يضع بلينكن في الزاوية بسبب حرب غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ