خطير للغاية.. بيونج يانج تحذر من التعاون العسكري بين واشنطن وسيول وطوكيو

حذرت بيونج يانج، اليوم الأحد، من التعاون العسكري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مشيرة إلى أنه وصل "مرحلة خطيرة للغاية" قد تدفع شبه الجزيرة الكورية إلى شفا حرب نووية.

وذكرت صحيفة "رودونج سينمون"، الصحيفة الرئيسية في كوريا الشمالية، أنه لا يمكن لأحد أن يضمن عدم تسبب الحملة العسكرية للدول الثلاث في "حرب نووية وحرب عالمية ثالثة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وتابعت الصحيفة: "لقد وضعنا أقوى استراتيجية للرد من خلال تسليح أنفسنا بالأسلحة النووية لحماية سيادتنا ورفاهية شعبنا ضد الحرب العدوانية التي تشنها الولايات المتحدة وأتباعها"، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ووصفت الصحيفة أنشطة كوريا الشمالية العسكرية بأنها "دفاع عن النفس" "لحماية نفسها بشكل كامل ضد دعاة الحرب لدى العدو" و"لحماية السلام والاستقرار في المنطقة".