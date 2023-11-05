تعليم العاصمة: القراءة تنمي العقول وتجعلها قادرة على البناء والتحضر

نظم توجيه عام المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة تصفيات مسابقة فرسان القراءة على مستوى المديرية برعاية الأستاذ أيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير المديرية وإشراف الأستاذة منيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية ود أميرة محمد نجيب

موجه عام المكتبات بالمديرية، والتى تعقد فى الفترة من الاحد الموافق ٢٠٢٣/١١/٥ حتى الخميس الموافق ٢٠٢٣/١١/٩.

وتفقد " مدير المديرية " اليوم الأول للتصفيات النهائية لمسابقة فرسان القراءة تحت شعار ( أقرا بالمصرى) وناقش الطلاب فى نوعية الكتب التى تم الاستعانة بها فى المسابقة وما دور مكتبة المدرسة أثناء المشاركة في المسابقة.

وأشار إلى أن هذه النوعية من المسابقات تهدف إلى تشجيع الطلاب على ارتياد المكتبات وغرس عادة القراءة المثمرة والاطلاع والبحث لدى الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة وإثراء معلوماتهم واكتشاف وتشجيع الموهوبين والمبدعين.

وتكمن أهمية المسابقة فى كونها مستندة إلى أهداف طموحة تتجاوز نشر ثقافة القراءة لتشمل تنمية القدرة على التفكير التحليلي والنقدى لدى القراء وصولاً إلى جيل مؤهل لقيادة تنمية شاملة ومستدامة قائمة على الابتكار والمعرفة.

إن عصرنا الحالى يتطلب تنشئة الأجيال الجديدة على الولاء والانتماء للوطن لمحاربة الفساد، ومن هنا تشكل الثقافة والقراءة أهمية قصوى لرفع الوعى الصحيح وحماية العقول من أى غزو خارجى ، ويكمن ذلك من خلال المعلومات التى يكتسبها الطالب عبر ما تقدمه المكتبة من معارف ومهارات تشكل الخبرة المعرفية و الوجدانية لديهم.

انطلاقاً من أهمية الثقافة و القراءة فى رفع الوعى لمفهوم قيمة الولاء والإنتماء للوطن حيث يتم من خلال المعلومات التى يكتسبها الطالب عبر ما تقدمه المكتبة من معارف ومهارات تشكل الخبرة المعرفية و الوجدانية لديهم.

حيث بدأت التصفيات النهائية لمسابقة فرسان القراءة تحت شعار ( أقرأ بالمصري) على مستوى المديرية للعام الدراسى 2023/2024 بمقر مكتبة ديوان المديرية اليوم الآحد الموافق 5/11/2023 بمشاركة الإدارات التعليمية الآتية :

(روض الفرج _ باب الشعرية _ مصر الجديدة _ الزيتون _ الوايلى _منشأة ناصر _ عابدين)

تقوم المسابقة على مناقشة الطلاب فى موضوعات محددة للمراحل التعليمية على مستوى القاهرة وهى كالتالى .:

أولا: تلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسي ( المدارس الإبتدائية) :

_ معنى إسم مصر و موقعها الجغرافى ودورها داخل الوطن العربى وقارة أفريقيا.

_ أهم القصص الشعبى المصري ودوره فى مكافحة الاحتلال والظلم.

ثانيا : طلاب الحلقة الثانية من التعليم الأساس ( المدارس الأعدادية) :

_ أهم الكتاب والشخصيات المصرية التى أثرت فى العالم.

_ أهم المعالم السياحية فى محافظتك مع توضيح كيف تم اكتشافه وقصته.

ثالثا : طلاب المدارس الثانوية:_

_ تحدث عن الحضارة المصرية فى إحدى فتراتها المفضلة لديك ( الفرعونية _ القبطية _ الإسلامية _ الحديثة)

_ المشكلات المصرية المعاصرة

( المناخ _ تلوث المياه _ تلوث الهواء _ الزيادة السكانية)

سيتم مناقشة جميع الطلاب بكافة المراحل التعليمية فى المهارات المكتبية والمعلومات العامة إلى جانب ضرورة وجود حصيلة قرائية.

وذلك من خلال فريق تحكيم مكنون من ثلاثة أعضاء من موجهى أوائل و موجهى تخصصات

( المكتبات _ الدراسات الإجتماعية _ التربية الإجتماعية) .



وبعد الانتهاء من التصفيات النهائية على مستوى المديرية تقوم الإدارة العامة للمكتبات بتشكيل لجان التحكيم المركزى على مستوى الجمهورية خلال شهر ديسمبر 2023.