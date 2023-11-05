تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الأحد لنادي الزمالك قبل مباراة بيراميدز

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة زد الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم، الأحد، على ملعب النادي استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

وأدت المجموعة الأساسية تدريبات بدنية خلال مران اليوم، قبل أن يعقد مدحت عبد الهادي، المدرب العام، جلسة مع اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء الأخير بصورة أساسية للحديث معهم بشأن بعض الأمور الفنية قبل موقعة بيراميدز المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.