محافظ الشرقية يُهنئ ريحاب رضوان لحصولها على الميدالية الذهبية ببطولة العالم البارالمبية

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية البطلة ريحاب أحمد رضوان ابنة قرية الحواط التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح لحصولها على الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الاثقال البارالمبي، التي أقيمت بمصر في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر الجاري بصالة حسن مصطفي بمدينة السادس من اكتوبر، بعد أن نجحت في رفع وزن 134 كجم ضمن منافسات وزن 55 كجم.

وأعرب المحافظ عن تمنياته للبطلة ريحاب أحمد رضوان، بمواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيراً في دعم قطاع الرياضة والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في المساهمة الجادة لإعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

يذكر أن البطولة شارك فيها 70 لاعبا ولاعبة يمثلون 12 دولة وهم : ( إيطاليا، الجزائر، غانا، جورجيا، ناميبيا، مولدوفا، استونيا، المجر، مالاوي، غينيا، كينيا، مصر) حيث تعد أحد البطولات التي تساهم في التصنيف العالمي للاعبين من أجل التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.