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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يتفقد المنشآت التعليمية والصحية بقريتي كفر أيوب سليمان وإبراهيم العايدي ببلبيس

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قريتي كفر أيوب سليمان وكفر إبراهيم العايدي التابعتين لرئاسة مركز ومدينة بلبيس لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت التعليمية والصحية والوقوف على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

بدأ المحافظ جولته بمتابعة سير انتظام اليوم الدراسي بمدرسة كفر أيوب الإبتدائية التابعة لإدارة بلبيس التعليمية ، واطلع على سجل الحضور والإنصراف للاطمئنان على تواجد أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة ، مؤكداً ضرورة الإلتزام بجدول الحصص الدراسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب فهم أمانة في اعناقنا ويمثلون نواه لصنع مستقبل الوطن.

 

حرص المحافظ على مشاركه تلاميذ المدرسة الحصص الدراسية للتعرف على كيفية استقبال الطالب للمعلومة المقدمة له من خلال الشرح الذي يقدمه المعلم مطالباً الطلاب بالتجاوب والتواصل المباشر مع المعلم خلال اليوم الدراسي والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة خلال اليوم.

 

ولتحقيق الإنضباط داخل المنشآت الصحية والتأكد من تقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمترددين عليها ، توجه محافظ الشرقية لوحدة صحة الأسرة بكفر أيوب سليمان ببلبيس للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على الوحدة واطلع على سجل الحضور والإنصراف للتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى.

 

تفقد المحافظ عيادة الأسنان ليصدر تعليماته لإدارة الوحدة بالمراجعة المستمرة لأعمال الصيانة للأدوات المستخدمة بمختلف عيادات الوحدة وتحقيق الإنضباط داخل المنشأة وحسن استقبال المرضي وتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهم ، وكذلك الإستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة للوصول لمجتمع صحي وسليم.

 

انتقل محافظ الشرقية لقرية كفر إبراهيم العايدي للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي القرية والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة وتفقد عدد من شوارع القرية للوقوف على الحالة العامة للنظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

 

كما توجه المحافظ لمعاينة قطعة أرض فضاء بالقرية لبحث إمكانية الاستفادة منها في إقامة مركز شباب لأهالي القرية وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضية لممارسة شباب القرية كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية المختلفة مؤكدا ان المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل إقامة المشروعات الخدمية والتنموية لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

 

وخلال تفقده لمقر الوحدة المحلية بالقرية شدد المحافظ على رئيس الوحدة بسرعة الإنتهاء من تشغيل المركز التكنولوجي وتقديم خدماته المختلفة للمواطنين من أبناء القرية والقرى المجاورة.

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كما شهدت جولة محافظ الشرقية بقرية كفر إبراهيم العايدي تفقد وحدة صحة الأسرة لمتابعة سير إنتظام العمل بها والتأكد من تقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمرضي والمترددين عليها ، مشدداً على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصيدلية الوحدة لضمان تقديم خدمة لائقة للمرضى.

اختتم محافظ الشرقية جولته التفقدية بمركز بلبيس بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية بمدرسة محمد أحمد إبراهيم الثانوية المشتركة واستمع لشرح معلمي المدرسة مطالباً بضرورة تقديم المعلومة بشكل مبسط وبشرح وافي لتحقيق التجاوب والتواصل مع التلاميذ والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة لهم مطالبا طلاب وطالبات المدرسة بالجد والاجتهاد في تحصيل دروسهم وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد ليكونوا نماذج مشرفة نفخر بهم في المجتمع.

أعضاء هيئة التدريس الابتدائية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطن المنشأت التعليمية تراكمات القمامة طلاب وطالبات طالبات المدرسة محافظ الشرقية ممدوح غراب محافظ الشرقية مواعيد العمل الرسمية

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