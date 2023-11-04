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محافظات

توسعات ودعم عدد من الأقسام.. تفاصيل زيارة وكيل صحة الشرقية لـ مستشفى الأحرار

صدى البلد

تفقد الدكتور محمد مصطفى رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية يرافقه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها، ومتابعة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى، تزامنا مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة.

وخلال الجولة تفقد رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ووكيل وزارة الصحة يرافقهما الدكتور سامح حسين مدير عام المستشفى، الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وتوافر الأمصال واللقاحات المختلفة، ومضاعفة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات، وتوافر الفصائل المختلفة من الدم ومشتقاته.

كما تم التأكد من عمل التوسعات اللازمة بقسم الاستقبال والطوارئ، وزيادة عدد أسرة رعاية الطوارئ، كما تم مناقشة بعض المقترحات التي تساهم في الاستغلال الأمثل لقسم الاستقبال والطوارئ، وزيادة القدرة الاستيعابية له، حيث يصل متوسط تردد الحالات علي القسم 1500 مواطن، خلال أيام استقبال الحوادث بالمستشفى.

وجرى التوجيه بزيادة مواعيد العيادات المسائية بالمستشفى، وفقا لمؤشرات التردد، كما تم المرور على قسم الكلى الصناعي، والذي يسع لـ 31 ماكينة، ويخدم 101 مريض كلى، وتم الاستماع إلى المرضى في أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، وتوفير أي احتياجات طبية لهم.

كما تم المرور على وحدة العناية المركزة للأمراض الباطنية والتي تتسع لـ 8 أسرة، ومناقشة إجراء بعض التوسعات بها لزيادة القدرة الاستيعابية، كما تم تفقد عناية القلب والتي تتسع لـ 8 أسرة أيضا.

كما تفقد رئيس الهيئة ووكيل وزارة الصحة قسم الكبد والجهاز الهضمي، ووحدات الرعاية التي تتسع 14 سريرا، والإفاقة التي تسع لعدد 5 أسرة، ووحدة المناظير بالقسم، والتوجيه ببعض الملاحظات والمقترحات منها استبدال موقع وحدة الرعاية بالإفاقة والمناظير بما يتناسب مع معايير الجودة.

كما تم تفقد أعمال التطوير الجارية بالأقسام الطبية منها قسم الجراحة بالدور الرابع، والمكون من 11 غرفة بقوة 3 سريرا، وتفقد الأعمال المستجدة بالدور الثالث لتطوير العناية المتوسطة بالمستشفى.

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وفي نهاية الزيارة تم عقد اجتماع، بمكتب مدير المستشفى لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة بالمستشفى، وتم التأكيد على أهمية تعظيم جودة الخدمات الطبية وإجراء العمليات الجراحية ذات المستوي الثالث مثل جراحات القلب المفتوح، مع إجراء المناظير الجراحية للمرضى بكفاءة عالية.

كما تم مناقشة خطة الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بالمستشفى، وإجراءات التعاقد مع شركات الصيانة، كما تم التأكيد على مراجعة التشخيص الطبي للحالات من قبل الاستشاري أو الأخصائي قبل إجراء الأشعات اللازمة لهم مثل المقطعية وغيرها، وتم مراجعة قائمة العمليات الجراحية الشهرية في التخصصات الطبية المختلفة بالمستشفى، ومناقشة المستحقات المالية لها من قرارات العلاج على نفقة الدولة وقرارات التأمين الصحي، وأي مديونيات لدي الشركات.

وجرت مناقشة مشروعات التطوير لرفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفى ومراجعة كافة البنود بها من الأعمال الكهروميكانيكية، ورفع كفاءة أعمال السباكة والكهرباء والنجارة والأرضيات والدهانات، ومناقشة الأعمال الإضافية والمستحدثة بها.

وأكد وكيل الوزارة أن مستشفى الأحرار هو صرح طبي كبير لمحافظة الشرقية، ويحظى باهتمام كبير من وزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة المستشفيات التعليمية، حيث أنه ظهير لمستشفيات محافظة الشرقية بالكامل، بجانب مستشفى الزقازيق العام، والمستشفيات الجامعية.

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