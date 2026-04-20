صور الاعتداء علي زوجته .. مقطع فيديو يثير حالة من الجدل

تبرز بين الحين والآخر وقائع تثير جدلا واسعا وتطرح تساؤلات حول ما يحدث داخل بعض البيوت في ظل الانتشار السريع لمقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الساعات الماضية، تصدر مقطع مصور يوثق اعتداءا أسريا اهتمام المتابعين، ما استدعى تحرك الجهات المختصة لكشف ملابساته.

وكشفت الجهات المعنية تفاصيل مقطع الفيديو المتداول، والذي أظهر واقعة اعتداء داخل نطاق أسري، في مشهد أثار تفاعلا كبيرا بين المستخدمين، ووفقا للفحص الأولي، تعود الواقعة إلى خلافات عائلية تصاعدت إلى اعتداء داخل أحد المنازل.

وقالت نور محمد، جارة الأسرة التي قامت بضرب الزوجة: "أنا جارتهم وشاهدت كل اللي بيحصل، والست دي فعلا حاضنة، والمحكمة حكمت لها بالشقة".

وأضافت محمد- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "لكن رغم كده، كل يوم بيتعدوا عليها بالضرب علشان يضغطوا عليها تسيب الشقة".

وتابعت: "والأسوأ من ده إنها كمان اتعرضت للإهانة والتشهير من الشخص اللي كان بيصورها".