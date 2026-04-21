«أسمراني وابن بلد».. يارا السكري تكشف مواصفات فتى أحلامها

كشفت الممثلة المصرية يارا السكري مواصفات فتى أحلامها خلال لقاء تلفزيوني؛ ما ربطه متابعون بالفنان أحمد العوضي، رغم نفيه شائعة ارتباطهما.

أوضحت الفنانة يارا السكري ملامح الزوج الذي تتمناه خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، مؤكدة تفضيلها للرجل المصري الأسمر الناجح، فيما تصدرت تصريحاتها مواقع التواصل الاجتماعي وربطها الجمهور بزميلها أحمد العوضي، الذي نفى سابقاً وجود علاقة بينهما.

وقالت في مقابلتها: "أتمنى أن تكون بشرته غامقة أو قمحية وأسمر، والمهم أن يكون عاملاً وناجحاً حتى لو لم يكن ممثلاً، وأن يكون من طبقة اجتماعية جيدة، و(جدع) وابن بلد، ومشهوراً بنجاحه وسمعته الطيبة، كما أتمنى أن يكون طويلاً، ومصرياً (مش من إيجيبت)، وإذا سبق له الزواج فلا مانع، ولن أفصح عن أول حرف من اسمه".

وأضافت: "لا يفرق معي وجود الشارب، ولكن يفضل أن يكون ذا لحية، ولا أميل للرجل الأصلع".



