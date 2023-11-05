طلاب التمريض بجامعة 6 أكتوبر يتعرفون على مهام "القومي للسلامة المهنية"

استقبل المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وفدا من طلاب الفرقة الرابعة بكلية التمريض جامعة 6 أكتوبر ، لتنظيم زيارة ميدانية للمركز للتعرف على اهم أنشطته والدور المنوط به لخلق بيئة عمل امنة وسليمة ، واختصاصاته المتعلقة بمعاونة المنشأت علي اختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وايجاد الحلول المناسبة لها، وتقديم الخدمات والمعونة الفنية في مجالات السلامة ، ووضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في هذه المجالات ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بما يكفل النهوض بمستوي السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل وحماية مقومات الانتاج البشرية و المادية .

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاته بتفعيل دور المركز للقيام بمهامه فى دعم ملف السلامة والصحة المهنية الذى توليها الدولة المصرية أولوية كبيرة ، بإعتبارها شرطا أساسيا من أجل بيئة عمل صحية ولائقة.

وأوضح أشرف مرزوق المشرف على المركز القومى للسلامة والصحة المهنية ، أنه فى بداية الزيارة قام بإلقاء كلمة للترحيب بالطلاب والتعريف بالمركز واهم انشطته ، خاصة فى إجراء الدراسات الميدانية لمشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإعداد البحوث البيئية الهندسية والمعملية والاكلينيكية التي تلزم لكشف أسباب هذه المشاكل واقتراح الحلول التشريعية والوسائل الفنية لعلاجها ، وعقد دورات تدريبية داخلية بالمركز الرئيسي وفروعه الثلاثة بـ ( السويس - الأسكندرية - أسيوط ) ، ودورات تدريبية خارجية ( بالمنشآت ) بناءا علي طلب المنشأة .

تلى ذلك عمل جولة للطلاب في معامل المركز بالإدارات الطبية والمهنية تحت إشراف فاتن النواوي من الإدارة العامة للعلاقات العامة ، وفى ختام الزيارة اثني الطلاب على اسلوب العمل بالمركز وأبدوا رغبتهم في تكرار الزيارة لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة فى مختلف مهام عمل المركز .

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