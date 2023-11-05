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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عهد الله نجوع نموت وما نرحل.. فيديو مؤثر لأطفال فلسطين من مدرسة بغزة

فيديو مؤثر لأطفال
فيديو مؤثر لأطفال فلسطين من مدرسة بغزة

رغم قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي بيوتهم ووضعهم تحت الحصار بدون ماء أو غذاء أو كهرباء لإرغامهم على ترك أرضهم، إلا أن هذا كله لم يقلل من عزيمتهم شيئًا. 

ظهر أطفال فلسطين من إحدى مدارس غزة في مقطع فيديو يغنون ويهتفون من إحدى مدارس قطاع غزة بكلمات تدل على تمسكهم بأرض فلسطين مهما تعرضوا له من موت أو جوع. 

غزة اليوم 

“عهد الله ما نرحل.. عهد الله نجوع.. نموت.. ما نرحل”.. كانت هذه الكلمات التي يرددها الأطفال الفلسطينيون مع الشباب في مقطع الفيديو المنتشر بين الملايين عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. 

ومن ضمن من شاركوا مقطع الفيديو، النجم الفلسطيني محمد عساف، حيث شاركه معلقًا: “عهد الثورة والثوار، والجماهير ما نرحل، وإحنا قطعة من ها الأرض، وعمر الأرض وعهد الله ما بترحل، عهد الله وعهد الدم، عهد الله نجوع نموت ولا نرحل، هدمتوا البيت بنينا فوقه عليِّة، منعتوا الزاد زرعنا الأرض حرية#Gaza  #FreePalestine”.

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