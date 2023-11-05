الصحة العالمية: 102 اعتداء على مرافق الرعاية الصحية في غزة منذ 7 أكتوبر

أكدت منظمة الصحة العالمية إنها وثقت 102 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في غزة منذ 7 أكتوبر.

قالت المنظمة الدولية، إن الهجمات أسفرت عن مقتل 504 أشخاص وإصابة 459 آخرين وإلحاق أضرار بـ 39 منشأة و31 سيارة إسعاف.

أوضح مكتب منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن أكثر من نصف المستشفيات في مدينة غزة تعرضت لإطلاق النار وإن 10 منها لا تعمل.

أضاف: أن الرعاية الصحية ليست هدفا. وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى الحماية الفعالة للمدنيين والرعاية الصحية.

قال أحد عمال الإغاثة في قطاع غزة لشبكة إن بي سي نيوز الأمريكية، إنه "من المستحيل" تنفيذ أوامر نقل آلاف الأشخاص الذين لجأوا إلى مستشفى القدس إلى جنوب غزة.

وأكد محمد أبو مصبح، مدير خدمات الإسعاف والطوارئ والمتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن محاولة نقل مرضى وحدة العناية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي مع الأطفال والنساء الحوامل تشكل تحديًا كبيرا.

وصف الظروف في المستشفى بأنها "بائسة"، وقال أيضًا إن التفجيرات في المنطقة المحيطة تعني أن البنية التحتية "دمرت بالكامل وكذلك الطرق".

وأضاف أن "الوضع في غزة معقد للغاية فيما يتعلق بالوصول إلى الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات".

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي حدد أربع ساعات للمدنيين في غزة للإخلاء بأمان إلى الجنوب اليوم. انتهت المدة في الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت المحلي دون أي إعلان آخر.