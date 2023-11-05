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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

الادارة العامة للجوازات
الادارة العامة للجوازات

أصدر الدكتور مصطفى مديولى رئيس مجلس الوزراء قرار ينظم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار أو مايعادله لتوفيق وتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية .

ونص القرار على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الاقامة للسياحة او لغير السياحة تقديم ايصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم "الافتمة- غرامات التخلف- تكاليف اصدار بطاقة الاقامة" من الدولار او ما يعادله من العملات الحرة الى الجنية المصرى من احد البنوك او شركات الصرافة المعتمدة.

ويجب على الاجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق اوضاعهم وتقنين اقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية وذلك خلال ثلاثه اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات ادارية بما يعادل الف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والاجراءات والضوابط التى تحددها وزارة الداخلية.

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