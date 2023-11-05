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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل فلسطيني: لقاء بلينكن مع وزراء الخارجية العرب أوصل رسالة مهمة لأمريكا

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قال المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع، إن وزراء الخارجية العرب أبلغوا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رسالة مهمة لنقلها إلى الإدارة الأمريكية، تتلخص فى وقف إطلاق النار، وهو مطلب أساسي، بالإضافة إلى المسارعة في تنفيذ عدة نقاط، منها هدنة إنسانية وإدخال مساعدات، ووقف الانتهاكات التي تتعلق بقتل الأطفال والمدنيين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أنه يبدو أن الوزير الأمريكي غير مختلف مع الدول العربية، في كل النقاط، إلا في نقطة واحدة، وهي وقف إطلاق النار الدائم، كما تحدث عن حل الدولتين، وأشار الى أنه لا يجب أن نعود الى ما قبل أكتوبر.

حكومة نتنياهو

وأشار إلى أن بلينكن اعتقد أنه يهدف بهذه الطريقة أن يوصل رسالة إلى حكومة نتنياهو، الذي كان يعترض بشكل كامل على وقف إطلاق النار.

وأوضح المحلل السياسي الفلسطيني، أن هذا يعني أنه من المفترض بعد انتهاء الحرب، بدء مسار سياسي سيؤدي إلى حل الدولتين.

إطلاق النار الانتهاكات الادارة الامريكية الدول العربية المحلل السياسي الفلسطيني انتهاء الحرب انتوني بلينكن

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