البعثة الأممية لحقوق الإنسان: الاحتلال يستخدم الفسفور والقنابل المسمارية في حرب غزة

قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن الاحتلال الإسرائيلي استخدم الفسفور الأبيض والقنابل المسمارية في الحرب على غزة، ولم يتصد له أحد؛ فذهب إلى أبعد من ذلك.

وأضاف، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، من المهم أن نعترف أن هناك حقائق متعددة متناقضة، إذ أن ما يحدث على الأرض غير مقبول تمامًا، وهو عبارة عن عقود طويلة من الضغط، وتعرض أهل غزة لظلم كبير.

باراك أوباما

وواصل حديثه: "أتفق تمامًا مع ما قاله الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إذ أن هناك حقيقة دامغة بفشله في تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأوضح: "فكرة اعتقاد إسرائيل بإمكانيتها القضاء على حماس؛ هو وهم، فلا قدرة لهم على إنهاء حركة حماس، وهناك تخبط كبير في الإدارة الأمريكية، فعندما يخرج أوباما بكلام معتدل، وهو نفس الفكر للحزب الديمقراطي، ولكنه يتناقض مع موقف بايدن الرئيس الأمريكي".

واستطرد: “ما يفعله نتنياهو هو الهروب إلى الأمام، فهو يعلم أن هناك مظاهرات ضده وتريد إقالته، فهم عندما يهربون إلى الأمام يقومون بالحروب”.