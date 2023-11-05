حركة تنقلات بوزارة البترول

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، حركة تنقلات شملت نائب للرقابة على الشركات الأجنبية، مديري عموم للشؤون المالية في قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية.

وتضمنت حركة التنقلات في قطاع البترول شغل بعض المواقع التي خلت أو ستخلو من شاغليها، وتشمل الحركة الأسماء التالية:



أسماء حركة تنقلات قطاع البترول

وليد أنور محمود محمد- نائب للرئيس التنفيذي للهيئة للرقابة على الشركات الأجنبية، وعضوا بالمجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

خالد وهبه محمد علي المناوي- مديرا عاما للشؤون المالية وعضو بمجلس الإدارة بشركة بترول بلاعيم “بترويل”.

محمد أحمد أمين عدايل- مديرا عاما للشؤون المالية وعضو بمجلس الإدارة ضمن نطاق إشراف العضويين المنتدبين بشركة بتروبكر للبترول.

أحمد حمدي أحمد عباس- مديرا عاما للشؤون المالية وعضو بمجلس الإدارة بشركة برج العرب للبترول.