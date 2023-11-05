مفاجأة سارة من البترول للمواطنين بشأن أسعار البنزين والسولار

كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن مفاجأة من العيار الثقيل مؤكدا أن الفترة المقبلة سيتم إنتاج البنزين والسولار داخل مصر، وهو الأمر الذي سياسهم في انخفاض الأسعار.

وأوضح الملا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" والمذاع عبر قناة دي إم سي: “الفترة الماضية شهدت طفرة في مجال التكرير وتصنيع البترول كما تم وضع خطة لتطوير ورفع كفاءة مصافي التكرير”.

وأضاف الملا: “استهلاك بنزين 92 يصل إلي 60% ونحن من الدول القلائل التي تقدم بنزين 80”، لافتا إلي أن مصر تستورد كميات من البنزين والسولار من الخارج لسد احتياجات السوق المحلي.