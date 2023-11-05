القبائل العربية: الرئيس السيسي وضع خطة لربط سيناء بالوادي والدلتا

قال الشيخ علي فريج، رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية في سيناء، إن سيناء تحمل قدسية خاصة نظرًا لكونها بوابة مصر الشرقية، وكانت في السابق تعتبر صحراء جافة، لكن تغيرت هذه النظرة بعد حرب أكتوبر.

وأوضح فريج خلال مشاركته في برنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على قناة dmc، أن الرئيس السيسي وضع خطة لربط سيناء بالوادي والدلتا بعد أن كانت المنطقة معزولة وغير متطورة، مشيرا إلى المشروعات العديدة التي نفذتها الدولة في هذه المنطقة.

وأكد أهمية تحويل سيناء إلى منطقة استراتيجية لتعزيز الأمن القومي المصري، لافتا إلى تصريح قبائل سيناء بأنهم سيتصدون لدخول أي شخص من فلسطين وليس انتقامًا منهم وإنما احترامًا لأرضهم.