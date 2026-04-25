وكيل تضامن كفر الشيخ تطمئن على جودة الخدمات بدور الأيتام| صور

أجرت الدكتورة دار السلام حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، زيارة ميدانية لدور الأيتام بمدينة دسوق، وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل داخل تلك الدور.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، وحرصًا على إحكام الدور الرقابي وتعزيز المتابعة المستمرة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وشملت الزيارة متابعة مستوى الخدمات المقدمة، والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية للأبناء، بما يضمن لهم حياة كريمة وآمنة، فضلًا عن إدخال روح البهجة والطمأنينة على نفوسهم.

جاء ذلك بحضور ماجدة عبد الله، مدير إدارة الأسرة والطفولة، وممدوح يوسف، مدير الإدارة القانونية.

وأكدت وكيل الوزارة، أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار الحرص على الوقوف على أرض الواقع، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لأبنائنا بدور الرعاية، والعمل على تلبية احتياجاتهم بشكل مستمر.