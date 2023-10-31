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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشيخ عبد المنعم الرفاعي: مصر أنفقت المليارات لتنمية وتطوير سيناء

سيناء
سيناء

قال الشيخ عبد المنعم رفاعي، الباحث في شؤون القبائل وسيناء، إن رئيس الوزراء اليوم وضع حجر الأساس للمدن الجديدة التي تعتبر كمنتجعات تشبه التجمع الخامس والمدن الجديدة، وتم وضعها في أماكن كانت طوال الوقت منطقة صحراوية، لكي تكون عمق أمني قومي دفاعي استراتيجي للمنطقة العربية، وانتشار غير مسبوق في الصحراء للدولة المصرية. 

تنمية غير مسبوقة في سيناء 

وأضاف "رفاعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن المحاور التي تم إنشائها الدولة المصرية في سيناء، سواء من قرى ومدن في الصحراء للتأكيد على القضاء على الإرهاب بشكل كامل، وإنفاق المليارات من قبل مصر على سيناء يؤكد اهتمام القيادة السياسية بهذا المكان. 

وتابع: "النهاردة يوم عيد في سيناء وإحنا على الحدود، والشغل في سيناء شغل مش عادي، والتنمية الزراعية على مساحات طويلة". 

واستكمل، أن التطوير والتنمية في سيناء هي خطة لـ 50 عام في المستقبل وليس لخمس سنوات فقط، وما يحدث في سيناء عمل غير مسبوق، "كل حتة في سيناء دلوقتي بقا فيها مشروع".

سيناء يوسف الحسيني رئيس الوزراء برنامج التاسعة قناة الأولى

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