بتكلفة 17مليون جنيه.. محافظ الوادي الجديد تتابع تنفيذ مشروع إحياء وتطوير قرية حسن فتحي

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها التفقدية الموسعة بمركز باريس اليوم، أعمال تطوير وإعادة إحياء قرية المعماري "حسن فتحي" بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بتكلفة إجمالية تبلغ ١٧ مليون جنيه، يرافقها علي نجاح رئيس المركز، والمهندس وليد عوض استشاري المشروع، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والمعنية بأعمال التطوير.

واطلعت المحافظ على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، التي تشمل أعمال الترميم ورفع كفاءة المباني القائمة باستخدام الخامات البيئية المتوافقة مع الطراز المعماري للقرية، إلى جانب تطوير المرافق وتحسين المشهد الحضاري العام، حيث يتضمن المشروع وحدات إقامة بعدد 12 جناحًا متكامل التجهيز، مدعومة بحزمة من الفراغات الخدمية والإدارية التي تشمل غرف الإدارة والتأمين والمخازن ومكاتب التشغيل، فضلًا عن منطقة مطعم وكافيتريا ومسرح، ومنظومة خدمات صحية و بازارات حرفية بعدد (4) وحدات، ومساحة عرض فني (جاليري) مخصصة للأنشطة الثقافية والإبداعية. بما يعزز توظيفه كمركز للإبداع الثقافي والحرفي بالمركز، وفق رؤية متكاملة توازن بين الحفاظ على التراث ومتطلبات التنمية.

وأكدت مجدى حرص المحافظة على صون التراث المعماري الفريد للقرية ، باعتبارها نموذجًا حضاريًا يعكس الهوية البيئية والثقافية، مشيرةً إلى أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ أعمال التطوير وفق أعلى المعايير.

من ناحية أخرى، حرصت المحافظ خلال جولتها على تفقد مكتبة الطفل بالمركز، حيث تفقدت الخدمات والأنشطة المتنوعة التي تقدمها المكتبة، مؤكدةً أهمية تعظيم دور المكتبة كمركز ثقافي من خلال تنفيذ ندوات تثقيفية وبرامج تفاعلية ورحلات للطلاب من القرى المجاورة، موجهةً بتشكيل لجنة مختصة للوقوف على متطلبات صيانة المكتبة ومعامل أجهزة الحاسب الآلي الموجودة؛ لضمان استمرارية التشغيل بالكفاءة المطلوبة.