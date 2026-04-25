رئيس مركز الفرافرة : استكمال إجراءات الموقف التنفيذى لملفات وحدة التقنين

أعلن سلامة علي الحريتي رئيس مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، غن استكمال الموقف التنفيذي لوحدة التقنين بالمركز لملفات (منتظر المعاينة - منتظر الاسترداد - المحاضر الجنائية وتصرفاتها للمتقاعسين عن استكمال دورة التقنين او سداد الاقساط - منتظر التعاقد - الرفع المساحي.



إجراءات عاجلة لإنهاء ملفات التقنين بالفرافرة

وأضاف الحريتي أن تلك الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات حنان مجدي نورالدين محافظ الوادي الجديد بالمتابعة اللحظية لملفات حماية املاك الدولة، موجهاً بسرعة انهاء جميع حالات التقنين كلاً حسب تصنيفها الخاصه بالمركز مع اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن السداد (الاذون - الاقساط المتأخرة) بمتابعة لجنة مختصة تضم كلا من نائب رئيس المركز وسكرتير المركز ومساعد رئيس المركز ومدير الشئون القانونية ومدير حماية املاك الدولة ومدير وحدة التقنين.