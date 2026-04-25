صحة الوادى الجديد : تنفيذ دورات تدريبية فى أعمال الترصد والفيروسات الكبدية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد، عن تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة على مدار أربعة أيام، وذلك في مجال أعمال الترصد الوبائي والفيروسات الكبدية، واستهدفت الدورات تدريب العاملين بمستشفى الصدر والحميات، بالإضافة إلى العاملين بالوحدات الصحية والعيادات، بهدف تنمية قدراتهم في مجال الاكتشاف المبكر للأمراض، وتحسين آليات الإبلاغ والمتابعة، بما يسهم في تعزيز منظومة الترصد الوبائي ورفع جودة الخدمات الصحية

- التدريب يدعم أحدث النظم في مجال الوقاية ومكافحة الأمراض

وعُقدت هذه الدورات بحضور الدكتورة ناهد صلاح مدير الترصد ، والدكتورة زينب محي الدين مدير المعامل ، من إدارة القطاع الوقائي بمديرية الشئون الصحية، حيث تم التأكيد على أهمية التدريب المستمر ورفع كفاءة الكوادر الصحية لمواكبة أحدث النظم في مجال الوقاية ومكافحة الأمراض، وذلك في إطار خطة مديرية الشئون الصحية لدعم برامج الصحة العامة، وتعزيز الإجراءات الوقائية بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.