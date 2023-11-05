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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عضو المجلس التصديري للحاصلات: الاستثمار الزراعي في سيناء جاهز الآن

صدى البلد

قال مصطفي النجاري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن مصر دائما حريصة علي وجود استقرار في المنطقة رغم أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولي بالنسبة لها.

وأضاف النجاري خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دي إم سي": “الفترة الحالية تشهد تجرؤ كبير علي حقوق الإنسان”، لافتا إلي أن سيناء يتم تعميرها علي كل المستويات.

وأردف: "جميعا معاصرين لما يحدث من أزمات الغذاء بكل دول العالم، لذلك قررت الدولة التوسع في عمليات الزراعة ولذلك سيناء حظها جيد جدا لأنه تم تعمل محطات تحلية لتوفير المياه الزراعية لأراضي سيناء.

وأكمل: "الاستثمار الزراعي في سيناء جاهز الآن بعد تجهيز محطات التحلية العملاقة بتكاليف كبيرة للغاية".

اراضى سيناء الاستثمار الزراعي القضية الفلسطينية أزمات الغذاء مصطفى النجار

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