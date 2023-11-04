وزير البترول: مراجعة ربع سنوية لأسعار الوقود

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، سبب رفع أسعار البنزين واستمرار سعر السولار دون زيادة، مؤكدا أنه يتم العمل على هذه الآلية منذ عام 2019، وهناك مراجعة ربع سنوية للأسعار، ويتم تثبيت الأسعار أو خفضها أو زيادتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي ام سي،:"خفضنا سعر البترول مرتين من قبل ونحن نعمل في سعلة عالمية وسعر الصرف مرتبط ارتباط وثيق بأسعار البترول.

وأكمل،:"لدينا آلية ولا نتجاوز في تطبيق رفع الأسعار وخلال الأربع سنوات الماضية أصبح لدي المواطن ثقافة بأن الأسعار قابلة للمراجعة ولكن احنا شايفين الدنيا حوالينا".