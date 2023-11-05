مفرحتش فيك يابا..انهيار أب فلسطيني قبل صلاة الجنازة على طفله الشهيد.. فيديو

وثق مقطع فيديو جديد مؤلم لحظات وادع أب فلسطيني لطفله الشهيد الذي باغتته قوات الاحتلال الإسرائيلي منتهكةً أجمل أيام الأطفال في غزة.

ظهر الأب في مقطع الفيديو منهارًا من فقدان ابنه، ومكررًا: “يابا يا حبيبي يا كيمو، يابا افتح عينك خليكي أشوفك يابا، بدي أشوفك يا يابا، راح ابني يا الله”.

غزة

وظهر في مقطع الفيديو القصير جدة الطفل وهي تحاول مواساة والده لكنها أيضًا تنهار حاملة الطفل بين زرعيها، ومكررة: “يا قلبي يا تيته”.

وفي نهاية مقطع الفيديو يقوم الأطباء منهارين أيضًا بأداء صلاة الجنازة على الطفل الشهيد كريم الذي يعد ضحية الاحتلال من بين الآلاف الأطفال الذين ينهي الاحتلال الإسرائيلي حياتهم يوميًا.