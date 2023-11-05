انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

في الآونة الأخيرة، أثارت الهجمات العسكرية من قبل إسرائيل في مخيم جباليا في قطاع غزة العديد من التساؤلات والجدل بخصوص تفاصيل هذه الهجمات والأسلحة المستخدمة وتأثيرها على الأرض والسكان المحليين.

وفي هذا التقرير، سنلقي الضوء على تلك الأحداث وسنقدم تحليلاً مفصلاً للمعلومات المتوفرة.

تفاصيل الهجوم

وفقًا لتحليل نيويورك تايمز، تم تنفيذ الضربة باستخدام قنبلتين يفوق وزن كل منهما 900 كجم. هذا الوزن الهائل للقنابل أثار تساؤلات حول مدى تناسب الاستخدام في منطقة مكتظة بالسكان مثل جباليا.

الآثار البيئية والإنسانية

القنابل الثقيلة التي تم استخدامها تركت آثارًا واضحة على المنطقة، حيث تم التحليل من خلال صور الأقمار الصناعية والصور ومقاطع الفيديو. الحفرتين التي نجمت عن الانفجارات كان عرضهما حوالي 40 قدمًا، وهذا يشير إلى قوة الانفجارات التي يمكن أن تحدثها مثل هذه القنابل في التربة الرملية الخفيفة.