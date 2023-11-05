التعاون الخليجي يدين القصف الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بشدة القصف الذي وصفه بـ"الوحشي" للقوات الإسرائيلية على مدرسة الفاخورة التي تأوي آلاف النازحين في مخيم جباليا.

كما ندد البديوي بالهجمات الإسرائيلية المتكررة والمستمرة على المستشفيات ومخيمات اللاجئين في قطاع غزة، "في انتهاك واضح وصريح من الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني".

وأكد أمين مجلس التعاون الخليجي على الموقف الثابت للمجلس، الداعي لـ"وقف العدوان على قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين والمؤسسات الفلسطينية والدولية التي تقدم الخدمات الإغاثية والأساسية للمواطنين".

كما طالب المجتمع الدولي بـ"ضرورة التحرك الفوري والقيام بمسؤولياته لوقف التصرفات الإسرائيلية الوحشية، والسعي نحو حل سياسي للأزمة.