برلين.. آلاف المتظاهرين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة| فيديو

تجمع الآلاف مساء السبت، في العاصمة الألمانية برلين مطالبين بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة ومنتقدين سياسة ألمانيا والاتحاد الأوروبي الداعمة لإسرائيل.

ورفع المتظاهرون في برلين، ومعظمهم شبان وأفراد عائلات، الأعلام الفلسطينية، ووضع كثر منهم الكوفية الفلسطينية التقليدية، وذلك في اليوم التاسع والعشرين من الحرب بين إسرائيل و"حماس"، مطالبين بـ"وضع حد فوري لحصار غزة".

وفي العاصمة الأمريكية واشنطن، تظاهر عشرات الآلاف ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منتقدين سياسية الرئيس جو بايدن الداعمة للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

وهتف المشاركون في التظاهرة "نقول لك لا، جو مرتكب الإبادة"، في إشارة إلى الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وكُتب على لافتات: "نحن بشر مثل الأوكرانيين" و"بايدن لا يمكنك أن تختبئ، لقد وافقت على إبادة".

وأظهرت إدارة الرئيس بايدن دعمًا كبيرًا لحليفتها إسرائيل إثر هجوم حماس في السابع من أكتوبر. ولا تزال الإدارة الأمريكية ترفض المطالبات بوقف إطلاق النار مكتفية بالدعوة إلى "هدنات إنسانية".