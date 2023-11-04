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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تقدير عالمي لدور مصر في تخفيف الآلام عن أهالي غزة

صدى البلد

قال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، إن هناك تقديرا عالميا كبيرا للدولة المصرية وللرئيس عبد الفتاح السيسي، على دورهم الفعال في تخفيف الآلام عن أهالي أهالي غزة”.

وأكد عبد الغفار – خلال اتصال هاتفي مع برنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد مساء اليوم السبت، أن مصر لم تتأخر يوما في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا في الوقت نفسه أن كل أجهزة الدولة في حالة استنفار قصوى لاستقبال مصابي غزة.

وأشار إلى أن مصر تقوم بدور مهم ومحوري بشأن أهالي غزة والمصابين، وقال “نقوم بنقل أجهزة متطورة إلى مستشفيات العريش لعلاج مصابي غزة، وكل قيادات القطاع الطبي في مصر متواجدة في العريش ليل نهار”.

وأوضح أن هناك 50 حالة مصابة في غزة تأتي يوميا من معبر رفح للعلاج في مصر، وكذا إصابات الأطفال بشظايا في المخ، علاوة على جروح صعبة للمصابين، “نتيجة استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دوليا”.

وبيّن أن هناك أسرة داخل مستشفيات محافظة شمال سيناء، على أتم الاستعداد لاستقبال المصابين، فضلا عن تجهيزات أخرى لاستقبال المصابين في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس والشرقية ودمياط والقاهرة الكبرى.

خطة متكاملة لاستقبال أكثر من 150 طفلا يعانون من الأورام

وتابع: لدينا خطة متكاملة لاستقبال أكثر من 150 طفلا يعانون من الأورام باختلاف أنواعها من غزة، مضيفا “نعمل بحب ووطنية وأقصى جهد لعلاج مصابي غزة، كما أننا نستقبل الأشقاء من السودان ودول أخرى للعلاج في المستشفيات المصرية”.

وتطرق إلى أن هناك أطفالا جاءوا من غزة إلى مصر للعلاج ويحتاجون إلى أطراف صناعية، مضيفا أنه – وبتعليمات من الرئيس السيسي – سنقدم لهؤلاء الأطفال والمصابين أطرافا صناعية عندما تسمح حالتهم الصحية بذلك.

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