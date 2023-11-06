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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تظهر في العين.. 3 علامات تحذيرية لارتفاع نسبة الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول

الكوليسترول هو مادة شمعية موجودة في الدم، فهو ضروري لبناء الخلايا السليمة، ومع ذلك يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى تكوين رواسب دهنية في الأوعية الدموية، مما يجعل من الصعب تدفق كمية كافية من الدم عبر الشرايين، في نهاية المطاف، تنمو هذه الترسبات ويمكن أن تنكسر فجأة، وتشكل جلطة يمكن أن تسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

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-علامات ارتفاع الكولسترول حول العينين
في حين أن ارتفاع نسبة الكوليسترول قد لا يظهر أي أعراض، إلا أنه في بعض الأحيان يمكن أن تظهر علامات معينة حول العين،  فيما يلي ثلاث علامات حمراء تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول حول العين، إن الوعي يمكن أن ينبهك إلى الاهتمام بمستويات الكوليسترول لديك والصحة العامة.

-كتل حول الجفون
إحدى العلامات المهمة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هي كتل بيضاء مصفرة تتشكل على الجفون العلوية والسفلية، تسمى هذه الرواسب xanthelasma. يمكنك الإصابة بالزانثلازما بين سن 20 و 70 عامًا، ويصاب بها معظم الأشخاص بين 35 و 55 عامًا.
-حلقة حول القرنية
علامة تحذيرية أخرى لارتفاع نسبة الكوليسترول في عينيك هي حالة تسمى قوس الشيخوخة.

يشير قوس الشيخوخة إلى حلقة بيضاء أو رمادية فاتحة أو مزرقة حول حافة القرنية - الجزء الشفاف من عينك الذي يغطي القزحية وبؤبؤ العين، وينتج عن رواسب دهنية عميقة في حافة القرنية، لا يؤثر Arcus senilis على الرؤية.

-اللويحات داخل العين
أخطر تهديد للكولسترول على عينيك هو لوحة هولينهورست، والتي يمكن أن تضر الأوعية الدموية في العين وتشكل خطرا على الرؤية، يتم ملاحظة هذه اللوحة التي من المحتمل أن تسبب العمى داخل أحد الشرايين الصغيرة داخل العين، في حين أن كل هذه العلامات العينية يمكن أن تكون بمثابة علامة تحذير، فإن أفضل طريقة لتحديد مستويات الكوليسترول لديك هي من خلال فحص الدم.

علامات أخرى لارتفاع نسبة الكولسترول
وبصرف النظر عن العلامات المذكورة أعلاه حول العينين، يمكن أن يظهر ارتفاع نسبة الكوليسترول أيضًا كأعراض في أجزاء أخرى من الجسم، أحد هذه الأمراض هو الورم الأصفر في الأوتار - وهو تورم ناتج عن الكوليسترول في مفاصل اليدين أو الركبتين أو الجزء الخلفي من الكاحل.

علامة شائعة أخرى موجودة في ساقيك، هي عندما تصبح الأوعية الدموية ضيقة أو مسدودة بسبب تراكم الكوليسترول، يمكن أن يحدث ألم أو تشنج في الساق أثناء النشاط البدني، مثل المشي، وتسمى هذه الحالة العرج، من المهم معرفة مستويات الكوليسترول لديك واتباع نمط حياة صحي لتجنبه.
المصدر: timesofindia

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