لن تصدق| تناول هذه الخضروات تساعد في تقوية المناعة بفصل الشتاء

يعتبر فصل الشتاء، هو موسم الزكام والعطاس حيث تزدهر تلك الأمور في البرد، لهذا السبب من الضروري تعزيز جهاز المناعة لديك، وما هي أفضل طريقة للقيام بذلك من تناول بعض الخضار المليئة بالطاقة؟ إليك بعض الخضروات التي يمكن أن تساعد في تعزيز مناعتك هذا الشتاء.



قبل أن نتعمق في فوائد الخضروات، دعونا نتطرق بسرعة إلى سبب أهمية المناعة خلال أشهر الشتاء، يميل الطقس البارد إلى إضعاف دفاعات الجسم، مما يجعلنا أكثر عرضة للأمراض، يمكن لنظام المناعة القوي أن يساعد في مقاومة نزلات البرد الموسمية ويبقيك في أفضل حالاتك.

تعد الخضروات مصدرًا رائعًا للعناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تمنح جهازك المناعي دفعة تشتد الحاجة إليها.

فيما يلي 5 خضروات رائعة يمكن أن تساعدك على البقاء بصحة جيدة هذا الشتاء.



-سبانخ

السبانخ غنية بفيتامين C، الذي يمكن أن يساعد الجسم على مقاومة الالتهابات، كما أنه غني بالحديد، الذي يدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء، وهو أمر حيوي لنظام المناعة الصحي.



-البروكلي

البروكلي هو قوة غذائية مليئة بالفيتامينات A وC وE، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة، تعمل هذه العناصر الغذائية معًا لتعزيز استجابتك المناعية وإبعاد جراثيم الشتاء.



-جزر

الجزر ليس ممتازًا لعينيك فحسب، بل إنه رائع أيضًا لجهازك المناعي، فهي غنية بالبيتا كاروتين، الذي يحوله جسمك إلى فيتامين أ، وهو عنصر غذائي أساسي للحفاظ على صحة الجلد والأغشية المخاطية، خط الدفاع الأول لجسمك ضد مسببات الأمراض الغازية، ينتظر معظم الأشخاص فصل الشتاء حتى يتمكنوا من تناول الحلوى الشتوية طوال الوقت.



- الفجل الأبيض

يُعرف الفجل الأبيض بمذاقه الحار، كما أنه مصدر رائع لفيتامين C، يُعرف هذا الفيتامين بخصائصه المعززة للمناعة، مما يساعد جسمك على بناء نظام دفاع قوي ضد الالتهابات.



-الشمندر

الشمندر هو نبات حيوي ومغذي يمكن أن يمنح جهازك المناعي دفعة حقيقية، غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، فهو يساعد جسمك على إنتاج الأجسام المضادة وخلايا الدم البيضاء، وهي جنود جهاز المناعة لديك.

المصدر: timesofindia.

