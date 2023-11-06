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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. بعثة غرفة الشارقة التجارية تبدأ أعمالها في أوغندا وكينيا

غرفة تجارة وصناعة
غرفة تجارة وصناعة الشارقة

تبدأ اليوم البعثة التجارية لغرفة تجارة وصناعة الشارقة بدولة الإمارات، الممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات أعمالها في أوغندا وكينيا بهدف إلى تعزيز مستوى علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين إمارة الشارقة وكل من الدولتين ودفعها نحو مزيد من التطور وذلك في إطار جهود الغرفة لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز أنشطتهم وتنمية صادرات المنشآت الصناعية والتجارية في إمارة الشارقة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، يترأس وفد الغرفة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ويضم الوفد عدداً من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعبد العزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال وعدد من المسؤولين بالغرفة والمركز إلى جانب عدد من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات الصناعية والتجارية في الإمارة.

وتشهد المحطة الأولى من جولة البعثة التجارية في العاصمة الكينية نيروبي تنظيم ملتقى الأعمال بين الشارقة وكينيا، فيما ستواصل بعثة غرفة الشارقة جولتها الأفريقية بزيارة أوغندا حيث تتضمن المحطتين إقامة ملتقيات أعمال تجمع مسؤولين وقيادات من الغرف التجارية والصناعية لإطلاق تفاهمات جديدة بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ولقاءات بين مجتمعات الأعمال في الإمارات وكينيا وأوغندا بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

وتأتي هذه البعثة التي تتواصل حتى 10 نوفمبر الجاري استكمالاً للزيارات الرسمية والبعثات التجارية التي قادتها غرفة الشارقة إلى عدد من الدول الأفريقية خلال الأعوام الماضية والتي ساهمت بتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية للإمارة مع العديد من دول القارة الأفريقية التي تمثل أسواقاً واعدة وتقدم فرصاً كبيرة لرجال الأعمال الإماراتيين.

وأكد عبد الله سلطان العويس أن تنظيم هذه البعثة إلى شرق إفريقيا يأتي تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات لتعزيز انفتاحها التجاري والاستثماري على العالم وتوسيع قاعدة شركائها التجاريين الدوليين لتسهيل نمو الأعمال التجارية بما يساهم في دعم مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم ورفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم.

وأكد أهمية هذه البعثة في تعزيز واستكشاف الفرص الواعدة في الأسواق الأفريقية الناشئة بما يساعد الشركات الوطنية والمستثمرين في بناء علاقات تعاون وشراكات جديدة مع نظرائهم في مختلف دول إفريقيا وينعكس على تعزيز صادراتها وتوسيع أعمالها في مناطق جغرافية جديدة.

وأشار العويس إلى أن الغرفة تسعى جاهدة لفتح أبواب مختلف أسواق الدول أمام أعضائها من خلال حرصها على الاستمرار في إرسال البعثات والوفود الخارجية وتنظيم المنتديات والملتقيات الدولية حيث تتطلع الغرفة من خلال هذه البعثة التجارية إلى تطوير وتعزيز العلاقات والشراكات وخلق قنوات تواصل بين مجتمع الأعمال في الشارقة ونظرائهم الأوغنديين والكينيين.

وأضاف أن برنامج البعثة سيكون حافل بالاجتماعات واللقاءات مع مسؤولي المؤسسات الاقتصادية والغرف التجارية وهيئات الترويج الاستثماري ومراكز تنمية وتعزيز الصادرات في البلدين والجهات المعنية بتمثيل مجتمع الأعمال في الأسواق المستهدفة.

الامارات الشارقة مركز الشارقة لتنمية الصادرات البعثة التجارية أوغندا كينيا

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