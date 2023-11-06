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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حصاد 294 ألف فدان أرز بمراكز ومدن الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي أهمية محصول الأرز والذي يعد من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي كما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته، كونه العصب الرئيسي لقوت الشعب.

وفي هذا الإطار تابع محافظ الشرقية مع المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة سير انتظام اعمال حصاد محصول الأرز لهذا الموسم والتي بلغت 293916 فدان حتى الآن ، مؤكداً على ضرورة التزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة.

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ومن جانبه أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن مساحة الارز المزروعة هذا العام بلغت 298 ألف و622 فدان أصناف (سخا 101، سخا 104، سخا 107، سخا 108، جيزة 177، جيزة 178، جيزة 179، سوبر 300، هجين مصر1).

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه جاري تكثيف الأنشطة التوعوية ما بين ندوات وحملات إرشادية للمزارعين لتوعيتهم بأهمية الإستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية والجدوى الإقتصادية من استثمارها من خلال تدويرها لعلف غير تقليدي وأسمدة طبيعية كومبوست وكذلك كبسها وبيعها والإستفادة الإقتصادية منها وذلك بالجمعيات الزراعية بجميع مراكز ومدن المحافظة.

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