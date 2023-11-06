مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

أثار مقطع فيديو الكثير من الجدل وذلك لتوثيقه للحظة اعتقال الشابة الفلسطينية عهد التميمي والتي تبلغ من العمر 22 عاماً، وقد أطلق عليها سابقاً لقب “أيقونة فلسطين” وذلك بتهمة قيامها بالتحريض على الإرهاب.

وقد ظهر في مقطع الفيديو الذي حصد ملايين المشاهدات وذلك عبر تطبيق الأنستجرام الشابة أثناء اعتقالها وذلك بسبب نشاطاتها الإرهابية وذلك في بلدة النبي صالح، وذلك لتحيلها قوات الأمن الإسرائيلية لمزيد من الاستجواب.

وقد علق مسؤول الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير، عبر صفحته على منصة "اعتقلت عهد التميمي التي أدينت سابقا بمهاجمة الجنود، وقد أظهرت التعاطف مع القتلة.. يجب أن لا يكون لدينا صبر على المخربين ومن يدعمهم".



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