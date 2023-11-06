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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل مديري الأزمات والعمليات.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل مديري الأزمات والعمليات بالمراكز والمدن والعاملين المؤهلين لإدارة وتشغيل مركز الطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

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ويشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي: عماد شعلان، المشرف العام على المراكز التكنولوجية ومدير إدارة خدمة المواطنين، ونصر عبد الهادي، مدير إدارة العمليات والأزمات بالمحافظة، وذلك بمركز استدامة للتدريب والتطوير، بديوان عام المحافظة.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم تدريب ورفع كفاءة العاملين والمديرين بإدارات الأزمات والعمليات ومركز الطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة اليوم وغداً، الثلاثاء، على مدار يومين، لصقل وتنمية مهارات العاملين، ونقل واكتساب الخبرات، ورفع قدراتهم المهنية في مجال تلقى الإخطارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري ودقيق.

وتابع: كما تهدف الدورات إلى التواصل الفعال في أوقات الأزمات، والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة وتطبيق التكنولوجيا في رفع كفاءة وتحسين بيئة العمل، والتي تنعكس بدورها إيجاباً على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة الاستجابة لهم وتحقيق أعلى معدلات التنفيذ طبقا للخطة الموضوعة والجدول الزمني المحددة.

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إدارة خدمة المواطنين البرنامج التدريبي الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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