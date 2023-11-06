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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين التضامن وبنك ABC مصر لتحسين الخدمات في المناطق المطورة

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC-مصر، حيث وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ومن جانب بنك المؤسسة العربية المصرفية عمرو ثروت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC-مصر.
 
ويهدف البروتوكول إلى العمل على تحسين الخدمات والمساعدات المقدمة إلى المستفيدين في المناطق المطورة بديل العشوائيات، وتحديداً الفئات الأولى بالرعاية منهم، من خلال زيادة إمكانية الوصول لخدمات اجتماعية ذات جودة متميزة وخدمات التنمية والرعاية الاجتماعية، حيث من المقرر أن يتم العمل على برنامج محو الأمية والذي يمثل أحد أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 والتي من أهدافها القضاء على الأمية، ومن بينها سكان المناطق المطورة بديل العشوائيات في ضوء سعى القيادة السياسية لرعاية الفئات الأولى بالرعاية، وبرنامج الألف يوم الأولي والذي يهدف إلى الوقاية من سوء التغذية المزمن بين الأطفال في خلال الألف يوم الأولي من حياتهم ودعم السيدات الحوامل والمرضعات عن طريق تعزيز وتدعيم السلوكيات والممارسات الغذائية الصحية التي تؤدي إلى القضاء على آثار سوء تغذية الأم على صحة طفلها.
 
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تستشرف الشراكة مع بنك المؤسسة العربية المصرفية مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيدة بجهود القطاع المصرفي ودوره في المسئولية المجتمعية، وظهر ذلك بوضوح في أزمة كوفيد 19، واستمر في مجهوداته بعد ذلك.
 
وأضافت القباج أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لجميع البرامج والمبادرات المتكاملة مع برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" والذي تبلغ ميزانيته ٣٦ مليار جنيه، حيث تسهم هذه البرامج في تحقيق مستهدفات البرنامج المعنية بخروج أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية من دائرة الفقر إلى التمكين الاقتصادي.
 
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز الشراكة مع البنك في أكثر من مجال خاصة الأنشطة المقدمة للمرأة والطفل، حيث يوفر البنك سلعًا غذائية ووجبات لعدد كبير من المستهدفين من السيدات والأطفال في برنامج الألف يوم الأولي، مشيرة إلى أن التعاون يستهدف السيدات في الفئة العمرية من ١٥ إلى ٣٥ عاماً وهي الفئة التي تكون المرأة مسئولة بنسبة كبيرة عن الأسرة في الأسر المستهدفة، كما يستهدف التعاون محو أمية السيدات في الأسر الأولى بالرعاية، ومن المقرر تقديم مساعدات تنموية لنسبة ١٠٪ من السيدات المستهدفات.
 
ومن جانبه قال السيد عمرو ثروت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC  مصر  "لدى بنك ABC رؤية طموحة للنمو في السوق المصري فبعد نجاح اندماجنا القانوني أوائل العام نحن لا نعمل فقط على تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائنا بل نحرص أيضاً على أن يكون لنا دوراً فعالاً أكبر في تنمية المجتمع الذي نعيش فيه ومن أجل ذلك جعلنا المسؤولية المجتمعية أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيتنا؛ فأهم القطاعات التي نركز عليها هما قطاعي التعليم والصحة لتكاملهم معاً في تحقيق حياة أفضل للمجتمع".

وأضاف نحن:"سعداء بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي حيث تعد هذه خطوة هامة نحو دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المجتمعية حيث تكاتف الجهود لدعم المشروعات التي تحقق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية ونحقق معاً أهداف التنمية المستدامة التي تتماشى مع أهداف البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية ورؤية مصر 2030 ونتطلع ايضاً الى المزيد من الشراكات مع مؤسسات الدولة لنساهم معاً في بناء مستقبل أكثر استدامة ".

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي
التضامن المساعدات وزيرة التضامن الإجتماعى بنك ABC المؤسسة العربية المصرفية

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