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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة الفيوم: حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الآثار

الدكتور محمد كمال
الدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الآثاربجامعة الفيوم

شهد  الدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الآثار، فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد، الذي نظمته إدارة رعاية الشباب واتحاد الطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، التى اقيمت تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن السروجي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد معتمد مجاهد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة رشا طه عباس منسق الأنشطة الطلابية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب الجدد والقدامى بالكلية.

استعرض الدكتور محمد كمال أقسام الكلية المختلفة ودورها فى  إعداد خريج متميز وتقديم كافة الإمكانات المتاحة للطلاب وتشجيعهم على التميز العلمي والتميز فى الأنشطة الطلابية.

وقدم التهنئة للطلاب المتفوقين الذين تميزوا على مستوى الكلية الذين سوف تقدم لهم الكلية دورة مجانية فى برامج التسجيل والتوثيق ثلاثي الأبعاد.

كما رحبت د. رشا طه بالطلاب الجدد في رحاب كلية الآثار بجامعة الفيوم، وأكدت أن الكلية تعد من الكليات المتميزة على مستوى كليات الآثار بالجامعات المصرية الأخرى، ووجهت الدعوة للطلاب بضرورة المشاركة الطلابية فى كافة الأنشطة.

وفى النهاية تم تكريم بعض أعضاء هيئة التدريس والإداريين على مجهوداتهم وتعاونهم فى الأنشطة الطلابية بالكلية.

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