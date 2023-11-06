موعد الاختبارات| بشرى سارة لـ المستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم.. فيديو

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، آخر تطورات المستبعدين من مسابقة الـ 30 ألف معلم.

وقال الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مشكلة المستبعدين وليدة اللحظة، حيث أنه عندنا تم إعلان النتيجة تم تعيين 16 ألف معلم والباقي لم يتم اجتياز بعض الاختبارات".

وأشار إلى أنه تم تقديم طلب من الإدارة التعليمية، بأن تعد كشوفات التظلمات من خلال لجان محدد فيها أسماء المتظلمين، وبعد ذلك يتم إبلاغ المتظلم ما رُسب فيه، ويحدد له موعد للاختبارات.

وأوضح الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم،: "إعادة الاختبارات للمتظلمين ستكون في شهر يناير القادم".