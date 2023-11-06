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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القنصل الفلسطيني يستقبل وفد إحدى منظمات المجتمع المدني للتضامن مع فلسطين

وفد من المجتمع المدني
وفد من المجتمع المدني بالقنصلية الفلسطينية

استقبل السفير رأفت بدران القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية وفداً من روتاري مصر احدى منظمات المجتمع المدني وتشكل الوفد من الاستاذ ايمن نزيه محافظ روتاري مصر ،الدكتور عبدالرحمن الصوراني مساعد المحافظ وامين صندوق لجنة الاغاثة بروتاري مصر ، الدكتورة جاكلين ويلسون رئيس لجنة الاغاثة ، الاستاذه غاده شهوان رئيس العلاقات العامة للجنه الأغاثة.

في بداية اللقاء قام الوفد بتعريف مهام الروتاري ودورها في مساعدة المجتمع كأحدى أهم منظمات المجتمع المدني ، وقدم الوفد العزاء في شهداء شعبنا الفلسطيني جراء الحرب الأجرامية على قطاع غزة وأكدوا على تضامنهم ودعمهم للقضية الفلسطينية.

واقترح أعضاء الوفد عده خطط لمساعدة أبناء شعبنا الفلسطيني سواء من خلال البروتوكلات مع المنظمات الدولية لمساعدة أهلنا في قطاع غزة و دراسة كيفية تقديم الدعم لأبناء شعبنا من قطاع غزة المتواجدين بالإسكندرية.

ومن خلاله ثمن السفير بدران مبادرة روتاري مصر لمساعدة أبناء شعبنا الفلسطيني و دور الشعب المصري الشقيق والقيادة المصرية وموقفهم الداعم للقضية الفلسطينية.

الاسكندرية القيادة المصرية المجتمع المدني المنظمات الدولية روتاري مصر لجنة الاغاثة منظمات المجتمع المدني

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