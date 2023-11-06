"بنتاجون": أعداد القتلى المدنيين في غزة تقدر بالآلاف

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، أن أعداد القتلى المدنيين في غزة تقدر بالآلاف، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

إلى ذلك، أكدت "بنتاجون"، أن إصابات في صفوف القوات الأمريكية بالعراق وسوريا خلال هجمات سابقة.