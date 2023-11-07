حكم نهائي.. حالات حرمان الابن من معاش الأب المتوفى

نص قانون المعاشات على حالات يحرم فيها الابن من تقاضي معاش الأب المتوفي، وذلك في ضوء تحديد الفئات المستحقة للمعاش عن الغير وكذلك حالات الحرمان، والتي يستفيض القانون فيها بشكل مفصل، حيث يحدد المستحقين لمعاش الأب المتوفي أو المؤمن عليه.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة التي تشترط عدم بلوغ الابن سن الحادية والعشرين لاستحقاق معاش الأب المتوفي، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها، مسببة ذلك بأن المعاش لا يعتبر إرثًا للمستحق عن صاحب المعاش.

حرمان الابن من معاش الأب المتوفي

في الأصل، يحق للأبن الحصول على معاش الأب المتوفي، وكذلك الأم المتوفية، حيث يحصل على المعاش بصورة طبيعية، لكن هناك حالة يتم فيها حرمانه من المعاش حددها قانون التأمينات الاجتامعية والمعاشات 79 لسنة 1975، وكذلك القانون رقم 148 لسنة 2019، وكلاهما نصا على نفس الحالة التي يتم فيها حرمان الابن من معاش الأب المتوفي، نتيجة لمخالفته القواعد التي وضعها القانون واللازمة لاستحقاق المعاش.

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وتتلخص الحالة في تجاوز الابن سن الـ 21 عامًا، حيث أنه قبل هذا السن يحق له الحصول على معاش الأب المتوفي، وكذلك معاش الأم المتوفية، لكن بتجاوز ذلك السن يسقط حقه في الحصول على المعاش، وينقطع في الشهر التالي لبلوغة السن المبينة بـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

استثناء للحصول على معاش الأب المتوفي

ورغم أن تجاوز سن الـ 21 عامًا يحرم الابن من الحصول على معاش الأب المتوفي، إلا أن القانون وضع بعدًا اجتماعيًا، بموجبه يحصل الابن بعد هذه السن على معاش الأب أو الأم، وذلك لمجموعة من الاعتبارات لخصها قانون المعاشات في التالي:

- يستحق الابن معاش الأب المتوفي رغم تجاوزه سن 21 سنة في حال كان عاجزًا عن الكسب، لكن بمجرد زوال حالة العجز، يقطع المعاش عن الابن، ونفس الأمر في حالة استحقاقه معاش الأم المتوفية.

- يستحق يستحق الابن معاش الأب المتوفي رغم تجاوزه سن 21 سنة في حال كان طالبا حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو بلوغه سن 26 سنة، حيث أنه في حال توافر إحدى الحالات سالفة الذكر، ينقطع المعاش عنه فورًا، وإذا كان الابن طالبًا يصرف المعاش حتى بلوغه سن 26 سنة.

- يستحق يستحق الابن معاش الأب المتوفي رغم تجاوزه سن 21 سنة في حال كان حاصلا على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

منحة بعد قطع المعاش

وينص قانون المعاشات، على منح الابن منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره 500 جنيه، ولا تصرف إلا لمرة واحدة، ويستفيد منها كلا من الابن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللإبنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج.

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وتضاف تلك المنحة، إلى العديد من المنح التي ينص عليها قانون المعاشات الجديد، والذي يخصص مجموعة منها لصالح الابنة حال تزوجها وتسمى منحة زواج، وتساوي معاش سنة كاملة.

حالات قطع المعاش بشكل عام

وفي المجمل، نستعرض حالات قطع المعاش بشكل عام، حيث ينص القانون على عدد من الأمور التي تؤدي لقطع المعاش عن المستحقين عن الغير، وجاءت كالتالي:

ينص قانون المعاشات الجديد على أنه يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية :

- وفاة المستحق.

- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.

-بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات التي أشرنا إليها في سابقا وهي العجز أو كان طالبا.