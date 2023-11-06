المتحدث باسم الخارجية يرد على تصريحات إسرائيليين بدخول سلاح لغزة من سيناء

"لا تعليق"..

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر نددت بتصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن ضرب غزة بالنووي.

وأضاف “أبو زيد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "مصر كل تركيزها في هذا التوقيت هو وقف العدوان على غزة وحل هذه الأزمة"، مشيرا "مصر دولة مسؤولة وتدرك جيدا حجم هذه المسؤولية".

وردا على التصريحات الإسرائيلية التي تقول بأن مصر هي المسؤولة عن تسليح غزة على مدار السنين، قال "لن أعلق على مثل هذه التصريحات، وهي لا تعبر عن مواقف رسمية أو مواقف مسؤولة"، متابعا: "لا تعليق على تصريحات إسرائيليين بشأن دخول السلاح لغزة من خلال سيناء".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أنه "في هذا الوقت في الأزمات تكثر الأقوال ومحاولات التحريض من أطراف كثيرة، ويجب أن يتصرف الجميع بمسؤولية".

