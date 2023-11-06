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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

وزير الخارجية الأردني يبحث مع الاتحاد الأوروبي تطورات الأوضاع في غزة

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها، أن المباحثات جاءت خلال اتصالاً هاتفياً، في سياق التشاور المستمر إزاء سبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب، وضمان حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. 

وأطلع الصفدي بوريل على مجريات الاجتماع الذي جمع وزراء خارجية الأردن، والإمارات، والسعودية، وقطر، ومصر،  وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع وزير الخارجية الأمريكي، أول من أمس، والموقف العربي خلال الاجتماع الذي أكد ضرورة وقف الحرب المستعرة على غزة وما تنتج من قتل، ورفض اعتبارها دفاعاً عن النفس.

واستضافت العاصمة الأردنية عمان، أمس الأول السبت اجتماعا مشتركا بين عدد من وزراء الخارجية العرب على رأسهم وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الأردني أيمن الصفدي إلى جانب نظرائهم من السعودية وقطر والإمارات، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتقوا بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لبحث آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، النسبة الأكبر منهم أطفال ونساء ومسنين.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، كل المنشآت ولم تسلم المستشفيات أو المساجد أو الكنائس من قصف الاحتلال، حيث ارتكب أكثر من مذبحة على مدار حوالي أربعة أسابيع.

كانت المقاومة الفلسطينية أطلقت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، ضد مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، إلى جانب أسر أكثر من 200 آخرين بينهم مزدوجي الجنسية.

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