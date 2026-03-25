يشهد الطقس اليوم الأربعاء، حالة قوية من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.



لذا نقدم لك مجموعة من النصائح المهمة التي يُنصح بأخذها بعين الاعتبار عند تحذيرات من الطقس البارد سقوط الأمطار.

9 نصائح لحمايتك من الطقس البارد

1- حاول البقاء داخل المنزل قدر الإمكان وعدّل جدولك اليومي – إن أمكن – لتجنب الخروج خلال أبرد أوقات اليوم.

2- تابع تقارير الطقس باستمرار، وانتبه لتحذيرات الصقيع والعواصف الشتوية.

3- استعد مسبقًا لاحتمالية انقطاع التيار الكهربائي، وضع خطة واضحة للتعامل مع ذلك.

4- جهّز مستلزمات تكفي للبقاء في المنزل لعدة أيام.

5- وفّر الحماية لحيواناتك الأليفة في الخارج، وتأكد من حصولها على مصدر دفء مناسب.

6- قم بإدخال النباتات الخارجية الحساسة للبرد إلى الداخل أو تغطيتها جيدًا.

7- احرص على ملء خزان وقود سيارتك.

8-انتبه لتكوّن الأسطح الزلقة، وخاصةً في حالة هطول الأمطار.

9- عند انخفاض درجة الحرارة مع الرياح الباردة، ارتدِ عدة طبقات من الملابس، وشجّع الآخرين على فعل الشيء نفسه.