حكومة غزة: القطاع يفقد 6 أطفال و5 نساء في كل ساعة

قالت حكومة غزة، اليوم الإثنين، إن القطاع يفقد 6 أطفال و5 نساء في كل ساعة جراء العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت حكومة غزة، أن “مستشفيات القطاع تستقبل في المتوسط جريحا في كل دقيقة”، مؤكدة أن “62٪ من مراكز الرعاية الصحية الأولية توقفت عن العمل”.

وأضافت أن “50؜% من الوحدات السكنية في القطاع تضررت جراء القصف والغارات”، لافتة إلي أن “33% من مدارس القطاع تضررت جراء القصف الإسرائيلي”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الوقود في مستشفى القدس في قطاع غزة سينفد بعد 48 ساعة.

بدورها، قالت مستشفى العودة في قطاع غزة، إن “مخزون الوقود بدأ في النفاد وسيصل إلى الصفر خلال 30 ساعة”.