قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى القدس في غزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، أن قصفا إسرائيليا استهدف محيط مستشفى القدس في قطاع غزة.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، حذر من أن الوقود في مستشفى القدس في قطاع غزة سينفد بعد 48 ساعة.

بدورها، قالت مستشفى العودة في قطاع غزة، إن “مخزون الوقود بدأ في النفاد وسيصل إلى الصفر خلال 30 ساعة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت حكومة غزة، إن القطاع يفقد 6 أطفال و5 نساء في كل ساعة جراء العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت حكومة غزة، أن “مستشفيات القطاع تستقبل في المتوسط جريحا في كل دقيقة”، مؤكدة أن “62٪ من مراكز الرعاية الصحية الأولية توقفت عن العمل”.

وأضافت أن “50؜% من الوحدات السكنية في القطاع تضررت جراء القصف والغارات”، لافتة إلي أن “33% من مدارس القطاع تضررت جراء القصف الإسرائيلي”.